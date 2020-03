Předseda Senátu chce dál jednat o výměně čínského velvyslance v Česku

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pokládá za správné a potřebné dál jednat o výměně čínského velvyslance, i když s návrhem na středeční schůzce ústavních činitelů neuspěl. O chování čínského velvyslanectví kvůli výhrůžnému dopisu ohledně senátorské mise na Tchaj-wan chce s prezidentem Milošem Zemanem a ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) dál mluvit. Oznámil to novinářům. Vystrčil také uvedl, že s ohledem na doporučení zrušit všechny cesty do ciziny kvůli šíření nového typu koronaviru nyní neplánuje cestu na Tchaj-wan, i když mu její uskutečnění opakovaně doporučil senátní zahraniční výbor. "Cesta na Tchaj-wan je odložena. Až přijde čas a nebude potřeba se zabývat, podle mého názoru, nyní mnohem důležitějšími věcmi, tak předpokládám, že se k tématu Tchaj-wan vrátíme," řekl. Prezident Miloš Zeman by měl podle Vystrčila ze stejného důvodu zrušit návštěvu Číny. Zeman chce na summit zemí střední a východní Evropy s Čínou, který má být v polovině dubna v Pekingu.

Čínská ambasáda předala v lednu Hradu dopis, kde hrozila postihem tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) i českým firmám v Číně za cestu na Tchaj-wan. Proti dopisu a jeho výhrůžnému tónu se ohradila řada politiků. Nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními. Vystrčil se podle svých slov nedozvěděl, kdo dopis adresovaný prezidentské kanceláři přijal. Dopis s razítkem čínské ambasády, který prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy, dostal Kubera během novoročního oběda na Hradě.