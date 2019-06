Předseda ODS vyzval Babiše, aby požádal Sněmovnu o potvrzení důvěry vládě

Předseda opoziční ODS Petr Fiala vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby požádal Sněmovnu o potvrzení důvěry vládě. Důvodem je návrh auditní zprávy Evropské komise (EK), podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Fiala to uvedl v tiskové zprávě. „Informace ze zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů pana Babiše jsou zdrcující. Veřejně vyzývám předsedu vlády, aby sám požádal o potvrzení důvěry v Poslanecké sněmovně. Je potřeba, aby bylo jasné, o čí důvěru se i v takovéto situaci v Poslanecké sněmovně předseda vlády opírá," uvedl Fiala. Občanští demokraté v úterý navrhnou, aby Sněmovna situaci kolem Babiše projednala a zavázala vládu, ať zveřejní auditní zprávu EK, zastaví proplácení dotace bývalému Babišovu holdingu Agrofert a pověří přípravou odpovědi pro EK ministry, které do kabinetu nenavrhlo Babišovo hnutí ANO. "Tato 3 rozhodnutí zajistí, aby pro české občany nevznikaly nové škody, a aby byl zajištěn nestranný postoj vlády vůči Evropské komisi," dodal Fiala.

Babiš vložil své firmy včetně Agrofertu kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK, který v pátek zveřejnila média, má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Česká strana se bude moci ke zjištěním v návrhu auditní zprávy vyjádřit. EK podle toho může materiál ještě upravit. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu, což bude trvat asi měsíc. Sněmovní opozice již v pátek žádala, aby stát vyplacené dotace po Agrofertu vymáhal.