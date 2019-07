Předseda ODS Fiala chce návrat k parlamentní volbě prezidenta

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby se Česko vrátilo k parlamentní volbě prezidenta. Současná hlava státu má dojem, že díky přímé volbě má silnější mandát, a může proto porušovat ústavu, napsal Fiala v komentáři na serveru Forum 24. "Musíme obnovit pevné kořeny parlamentního systému vlády, neboť to, co se děje v posledních letech, rozvrací náš ústavní systém v samých základech," uvedl Fiala. Prezident Miloš Zeman v současnosti odmítá vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), přestože podle ústavy návrhu předsedy vlády vyhovět musí. O změně volby chce Fiala diskutovat s ostatními demokratickými stranami. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ale návrh na změnu ústavy, kterou by změna volby vyžadovala, odmítá. Fialův návrh kritizoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. "ODS otevřeně vzkazuje občanům: Demokracii omezíme, jste hlupáci, protože špatně volíte," uvedl na sociální síti.