Předlohu proti kumulaci odměn z funkcí Sněmovna schválila

Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády, se zřejmě sníží na dvě pětiny. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO a Pirátů proti kumulaci odměn z funkcí, kterou po ostré debatě schválila Sněmovna. Zamíří nyní k posouzení do Senátu. Z úst odpůrců často zněla slova jako pokrytectví, populismus a závist. Krácení odměn má podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) snížit motivaci ke hromadění funkcí. Peníze zůstanou v rozpočtech měst, obcí a krajů, které je budou moci použít na své projekty, uvedla za předkladatele Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39.000 korun do 111.300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117.200 a 128.900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82.400 korun.