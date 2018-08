Před 100 lety byla mediček desetina, dnes absolvují dvě třetiny

Před 100 lety byla mezi studenty medicíny žen přibližně desetina, více jich bylo na české než na německé lékařské fakultě. V rozhovoru s ČTK to řekl vedoucí Ústavu dějin lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlova Karel Černý. Dnes jsou žen jich mezi absolventy všeobecného lékařství dvě třetiny. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka podíl žen lékařek neustále roste, v roce 1995 jich bylo asi 53,7 procenta, loni 58,9 procenta. Mezi lékaři do 30 let jich je 70 procent.

Jako vůbec první studující žena usedla do lavice lékařské fakulty v roce 1900 Alena Honzáková, jejích předchůdkyně studovaly v zahraničí nebo jen navštěvovaly přednášky bez možnosti skládat zkoušky. Odpůrci vysokoškolského studia dívek např. argumentovali tím, že "žena má přece lehčí mozek a méně krvinek"." Dcera úspěšného lékaře promovala v roce 1902, její zkouška byla veřejností považovaná za atrakci, Její jméno nesla symbolicky od roku 2008 i jedna z pražských sanitek. V roce 1918 studovalo už přibližně 11,5 procenta žen na české a osm procent na německé lékařské fakultě.