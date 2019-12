Přechod na elektroauta ovlivní 40 pct výrobků Motor Jikov Group

Přechod na výrobu elektromobilů se dotkne 40 procent výrobků českobudějovického strojírenského holdingu Motor Jikov Group. Poroste i tlak od výrobců vozů, aby dodavatelé byli levnější. Ve firemním zpravodaji to uvedl předseda představenstva Miroslav Dvořák. Holding má 800 zaměstnanců, více než 60 procent jeho obratu tvoří zakázky pro automobilový průmysl. Podle požadavků EU by měl do deseti let tvořit podíl elektroaut třetinu všech prodaných vozů. Kvůli emisním limitům jsou automobilky podle Dvořáka tlačené k tomu, aby vyráběly elektromobily. "Elektromotor má až šestkrát méně součástek než klasický motor, což znamená méně práce pro dodavatele. Řada prací na autech odpadne a bude je muset nahradit jiná, většinou kvalifikovanější," uvedl Dvořák.

Podle studie českého Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP je až 60 procent dodavatelů v ČR kriticky ohrožených elektromobilitou, sdělil ČTK mluvčí AutoSAP Vojtěch Severýn. Podle Dvořáka mezi ně patří výrobci systémů motorů, palivových nádrží a rozvodů paliva nebo výfuků a systémů převodovek. Bez těchto částí se elektromobily obejdou. Kvůli konstrukci elektroaut se změní například brzdové systémy, topení či klimatizace.