Pražský maraton 3. května nebude, hledá se termín na podzim

Pražský maraton se 3. května nepoběží. Očekávanou zprávu, která byla nevyhnutelná vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru, dnes oznámili na facebooku pořadatelé. Hledají nový termín pro jediný maraton ve svém seriálu RunCzech. Měl by být na podzim. Vzhledem k aktuálnímu omezení volného pohybu osob a povinností nosit venku ochranu nosu a úst je i sama příprava na maraton komplikovaná. Elitní závod navíc do Prahy láká tisíce běžců ze zahraničí, což by rovněž nyní nebylo možné a je otázkou, jak se opatření budou uvolňovat.