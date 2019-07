Pražský magistrát hledá místo pro Slovanskou epopej A.Muchy

Pražský magistrát stále hledá místo pro umístění Slovanské epopeje. V současné době prověřuje prostory, které patří hlavnímu městu. ČTK to sdělila radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě). Město rovněž jedná s majiteli zámku na Zbraslavi a s Moravským Krumlovem, kde byly obrazy vystaveny od 50. let až do roku 2011.

"Zkoumáme prostory na krátkodobé i dlouhodobé využití," uvedla radní Třeštíková. O které městské domy se jedná, neuvedla. Zástupci magistrátu a GHM začali jednat rovněž s majiteli zámku na Zbraslavi. Tam byla dříve stálá expozice Národní galerie. Zámek získal v restituci rod Bartoňů z Dobenína. Spor mezi magistrátními politiky způsobil záměr vedení Prahy, že by se obrazy vrátily do Moravského Krumlova do té doby, než by město pro plátna našlo trvalé místo. Záměr kritizovali na květnovém zasedání magistrátního výboru pro kulturu například zástupci ODS a ANO nebo předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL). Naposledy se v květnu do diskuse o umístění obrazů zapojila radnice Prahy 2, která sdělila, že chce vytvořit výstavní prostory pro Slovanskou epopej v chátrajícím nádraží Vyšehrad.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze.