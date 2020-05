Pražský hrad se v pondělí otevře opět veřejnosti, zmizí kontroly

Pražský hrad se v pondělí po více než dvouměsíční uzavírce kvůli opatřením proti novému koronaviru opět otevře veřejnosti. Lidé budou moct navštívit všechny běžně přístupné objekty. Zároveň byly dočasně zrušeny plošné bezpečnostní kontroly, kterými při vstupu do hradního areálu musel projít každý příchozí. Samotný areál bude opět otevřen každý den od 06:00 do 22:00, návštěvnické objekty a okruhy od 09:00 do 17:00. Lidé se tak budou moct opět podívat na hradní nádvoří, do zahrad, katedrály sv. Víta či do Zlaté uličky. V letohrádku královny Anny zároveň bude otevřena výstava děl českého malíře Ivana Bukovského.

Pražský hrad byl uzavřen v polovině března kvůli vládním opatřením, která měla za cíl omezit šíření nového koronaviru. Prezident Miloš Zeman poté pobýval na zámku v Lánech, zpět do své hradní kanceláře se vrátil tento týden. I pro veřejnost se areál Hradu otevírá souběžně s otevřením dalších českých památek.