Pražský hrad se od pátku do pondělí zdarma otevře veřejnosti

Pražský hrad se od pátku do pondělí zdarma otevře návštěvníkům. Lidé si nebudou muset kupovat vstupenky třeba do Starého královského paláce, Zlaté uličky nebo na expozici Svatovítský poklad. V sobotu a v neděli si navíc lidé budou moct prohlédnout vozy z prezidentské autokolony. Informoval o tom Vít Novák z tiskového oddělení hradu. Pražský hrad se po uzavírce kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru znovu veřejnosti otevřel v pondělí. Zpočátku přicházeli podle Nováka návštěvníci sporadicky, zájem ale o nejnavštěvovanější českou památku postupně stoupá. "Ale se stavem před pandemií je to zcela nesrovnatelné," poznamenal Novák s tím, že areál Hradu je stále téměř prázdný. Bezplatné zpřístupnění hradních objektů je podle Nováka příležitostí turistický ruch na Pražském hradě oživit. Lidé se budou moct bez koupě vstupenky podívat do Starého královského paláce, katedrály sv. Víta, baziliky sv. Jiří, Zlaté uličky, Rožmberského paláce, na expozici Příběh Pražského hradu, Svatovítský poklad a výstavu v Královském letohrádku.