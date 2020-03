Pražský dopravní podnik dezinfikuje vozy metra látkou, která je ochrání na dva roky

Pražský dopravní podnik (DPP) začal čistit soupravy metra na trase B speciální látkou. Ta zlikviduje téměř všechny viry, bakterie, hub a plísně. Účinek je až dva roky. Postupně budou dezinfikovány také soupravy na trase A a C. Všech 146 souprav metra bude hotovo do poloviny dubna. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Ke změně technologie čištění přistoupil podnik kvůli delší účinnosti, než mají klasické prostředky. Účinnost bude DPP ověřovat vždy po šesti měsících v náhodně vybraných deseti tramvajích a stejném počtu autobusů a vozů metra. "Pokud dodavatel nedostojí svým deklaracím v účinnosti, budeme požadovat opakovanou dezinfekci vozů na jeho náklady," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Dezinfekční přípravek je aerosol nanášený na stropy, bočnice, skla, dveře, sedačky, madla a podlahu. Ošetřit vnitřek jedné stometrové soupravy metra o pěti vozech zabere minimálně hodinu. Souprava musí být před užitím nové technologie vyčištěna běžným způsobem a musí být odstraněny graffiti. Po dezinfekci musí vozy minimálně dvě hodiny stát a odvětrávat.