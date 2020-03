Pražské soudy odročují jednání a omezují návštěvy v objektech

Soudci pražského městského soudu budou kvůli nouzovému stavu odročovat naplánovaná březnová jednání nejdříve na květen. Nová jednání budou rovněž nařizovat až od 1. května. Do května se tak budou konat jen ta jednání, u nichž je to nutné kvůli zachování vazebních nebo jiných předepsaných lhůt. ČTK to sdělila mluvčí instituce Markéta Puci. Přítomnost lidí v justičních budovách omezují po pátečním doporučení ministerstva spravedlnosti i obvodní pražské soudy. Předseda soudu Libor Vávra také svým podřízeným důrazně doporučil, aby se nesetkávali se zaměstnanci dalších soudů a aby v nejširší možné míře omezili porady s osobní účastí. Zakázal také půjčovat příchozím advokátům taláry.