Pražské planetárium a hvězdárny letos přivítaly rekordní počet návštěvníků

Pražské planetárium a hvězdárny, sdružené do platformy Planetum, letos přivítaly rekordní počet návštěvníků. Na pozorování oblohy a další akce tam přišlo 195.000 lidí. Dvousettisícího návštěvníka čeká odměna, sdělila ČTK mluvčí Dominika Šimoňaková v tiskové zprávě. "Všechna tři střediska, tedy Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice a Planetárium Praha, hlásí historicky nejlepší návštěvnost za dobu 40 let trvání společného podniku," upřesnila mluvčí. Dosud byl rekordní rok 2018 se 174.000 návštěvníky, tato hranice však letos padla už v půlce října. Do planetária zatím dorazilo 140.000 lidí, nebe ze Štefánikovy hvězdárny na Petříně pozorovalo 50.000 návštěvníků, hvězdárna v Ďáblicích pak hlásí pětitisícovou návštěvnost. Mluvčí upozornila, že jubilejního návštěvníka planetária čeká odměna - astronomický dalekohled s automatickým naváděním. "Dle předpokladu by si měl dvousettisící návštěvník zakoupit vstupenku do planetária na přelomu tohoto a následujícího týdne," doplnila Šimoňaková.

Planetárium je v prosinci otevřeno denně kromě Štědrého dne a Silvestra. Jeho kopule o průměru 23,5 metru patří k největším v Evropě.