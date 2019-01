Pražské noclehárny pro bezdomovce se vlivem mrazu plní

Noclehárny pro lidi bez domova v hlavním městě se kvůli mrazivým dnům plní, stále však zůstávají volná místa. Pokud by se zaplnila, poskytovatelé služeb mají připravené další možnosti. ČTK to na dotaz sdělili poskytovatelé služeb pro lidi bez domova. V Praze fungují od konce listopadu do března zimní opatření, díky kterým rozšířila služby denní centra a terénní programy. Hlavním koordinátorem zimních služeb je Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), které spolupracuje s neziskovými organizacemi, jakými jsou Naděje, Armáda spásy či Arcidiecézní charita. Pokud by se zaplnily noclehárny, existují další možnosti, kde by mohli lidé bez domova přenocovat v teple. V Praze je zhruba 4000 až 4500 lidí bez domova, z nichž asi 1600 žije na ulici, na zimu sem ale kvůli dobré kvalitě služeb přijíždí i lidé bez domova z jiných měst.

O speciální iglú z polyetylenové pěny pro lidi bez domova je v Ostravě obrovský zájem. Armáda spásy v nejbližších dnech rozdá poslední z deseti kusů, které dostala darem od zakladatelů projektu. Kvůli značné poptávce ale není vyloučeno, že bude usilovat o získání dalších provizorních přístřešků. ČTK to řekla sociální terénní pracovnice Armády spásy Michaela Davidová. Přístřešek nazvaný Iglou se zahřívá lidským teplem a teplota v něm se udržuje termální izolací. Oproti venkovní teplotě je v něm zhruba o 15 až 18 stupňů tepleji. Je odolný proti ohni a jeho výhodou je i jednoduchý systém složení. První přístřešky začala Armáda spásy rozdávat před několika dny, jen krátce na to přišly mrazivé noci.