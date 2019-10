Pražské letiště se do roku 2035 rozšíří na 23 milionů cestujících

Pražské letiště Václava Havla se dostalo na hranu svých svých limitů. Počet cestujících roste nepřetržitě od roku 2013. Letos letiště odbaví 17,7 milionu lidí, což je meziroční nárůst o 5,8 procenta. To je také maximální limit, který letiště ještě zvládne. Podle předsedy představenstva Václava Řehoře muselo letos v létě odmítnout deset procent příletů na terminál 1. Vedení letiště teď proto přišlo s novou strategií. V nadcházejících patnácti letech díky ní chce navýšit kapacitu letiště tak, aby pojalo další čtyři miliony cestujících ročně. Do roku 2035 by tak mělo zvýšit kapacitu až na 23 milionů odbavených cestujících ročně. Podmínkou navýšení kapacity letiště je výstavba paralelní dráhy, centralizace bezpečnostní kontroly a vybudování nových nástupních prstů D a E.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) doplnil, že do roku 2028 by měla na letiště a dále na Kladno vést elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať. Plánuje se vybudování několika mimoúrovňových křižovatek na pražském okruhu a komunikacích směřujících na letiště. Cesta z centra Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni by měla po připravované železniční trati trvat 25 minut.