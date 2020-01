Pražské letiště loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících

Pražské Letiště Václava Havla loni odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o téměř milion více. Po roce tak znovu překonalo svůj provozní rekord. Růst by měl pokračovat i letos, čímž se letiště ocitne za hranou své kapacity. Nejoblíbenější destinací byl Londýn. Oznámilo to Letiště Praha. Počet cestujících se na letišti každoročně zvyšuje od roku 2013. Letiště s meziročním růstem o šest procent překonalo i své původní očekávání, které předpokládalo zvýšení o čtyři procenta. "Za tímto opětovným růstem stojí zejména rozšiřování leteckých spojení do dálkových destinací a navyšování jejich kapacit, ale také posilování letů do nejvytíženějších evropských měst," řekl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.