Pražské letiště do října odbavilo 15,2 mil. lidí, o šest pct více

Pražské letiště odbavilo v prvních deseti měsících letošního roku celkem 15,2 milionu cestujících, což je meziročně o více než šest procent více. Vyplývá to z údajů Letiště Praha. Počet cestujících se na pražském letišti každoročně zvyšuje od roku 2013. Nejvytíženějším měsícem roku byl letos srpen, kdy letiště odbavilo téměř dva miliony lidí. K nejvyhledávanějším destinacím patří tradičně Londýn. Často se létá také například do Paříže, Amsterdamu nebo Moskvy.

Letiště je v současnosti už na hraně své maximální kapacity. Do budoucna proto plánuje rozsáhlé investice za desítky miliard korun. Jednou z největších bude rozšíření druhého terminálu, které nedávno schválilo ministerstvo financí. Investice za 16 miliard korun by měla být hotová do roku 2028. K dalším připravovaným projektům patří například nová paralelní dráha, která by se měla začít stavět v roce 2025.