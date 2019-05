Pražská zoologická zahrada posílá do Londýna tři pelikány bílé

Tři pelikáni bílí z pražské zoologické zahrady míří do londýnského parku St. James u Buckinghamského paláce. Na cestu se vydají Slunce, Měsíc a Hvězda - tak zní český překlad jmen ptáků, kteří absolvují cestu do Spojeného království. Podle ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka posílají pelikány do britské metropole už poněkolikáté. "Pelikány poskytujeme do Londýna bezplatně. Před mnoha lety jsme k tomu byli vyzváni a zavedli jsme jakousi novou tradici. Chov pelikánů na rybníčku pod okny Buckinghamského paláce má tradici už od sedmnáctého století," vysvětlil Bobek.