Pražská zoo slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu goril

Pražská zoologická zahrada dnes slavnostně zahájila výstavbu nového pavilonu goril. Učinila tak symbolicky v den 28. narozenin populárního gorilího samce Richarda. Stavba za téměř 210 milionů Kč bez DPH by měla být dokončená do dvou let a stát bude na místě, které nyní slouží jako výběh pro žirafy a další zvířata z africké savany. Podle projektu by převážně přízemní stavba měla co nejvíce splynout s okolním prostředím.

"O novém pavilonu goril jsme mluvili a bojovali za něj víc než šest let," prohlásil ředitel zoo Miroslav Bobek. Přestěhovat gorily bylo podle něho nutné kvůli tomu, že jejich současný příbytek je v záplavové oblasti. "Deklarovali jsme proto nutnost postavit nový pavilon na místě, které bude před povodní naprosto bezpečné," uvedl Bobek. Lokaci vybrali zaměstnanci zoologické zahrady již po záplavách v roce 2013, stavbu ale podle Bobka nejvíce oddálil nesouhlas městské části Troja.