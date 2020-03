Pražská nemocnice podává pacientovi remdesivir, vznikne schéma pro použití léku v Česku

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil v úterý ráno na twitteru, že lék remdesivir, který může pomáhat proti nemoci COVID-19 způsobované novým koronavirem, dorazil do Česka a bude poskytnut Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde leží pacient s onemocněním COVID-19 ve velmi vážném stavu. Jde o muže, který je na speciálním přístroji, který okysličuje krev. Ředitel VFN David Feltl pak potvrdil, že pacientovi byl ihned podán. Lék mu může pomoct, ale nemusí. Nemocnice získala povolení použít experimentální lék od americké firmy Gilead. Ta ve spolupráci se zdravotníky vytvoří schéma, podle nějž se experimentální lék remdesivir v Česku dostane k nejpotřebnějším pacientům. Novinářům to řekl zástupce přednosty anesteziologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Martin Balík. Do ČR se podle něj dostane možná pár desítek nebo pár stovek ampulí léku.

Remdesivir je antivirotikum, které před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences, v jehož čele stojí Čech Tomáš Cihlář, žák Antonína Holého, legendárního objevitele řady antivirotik. Původně měl lék sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny.