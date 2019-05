Pražská ČSSD chce, aby se strana od základů proměnila

ČSSD se musí od základů proměnit, kosmetické změny nestačí. V reakci na neúspěch v evropských volbách, v nichž sociální demokraté získali 3,95 procenta hlasů, to uvedl předseda pražské organizace ČSSD Petr Pavlík. Podle poslance za Ústecký kraj Jaroslava Foldyny se ČSSD pohybuje na hranici klinické smrti, řešením ale není odchod předsedy Jana Hamáčka, protože jiného lídra strana nemá. Podle prvního místopředsedy ČSSD Romana Onderky by mimořádný sjezd nic neřešil, ČSSD podle něj musí pracovat na tom, aby se stala autentickou tvrdou levicí a vzpamatovala se do krajských voleb v příštím roce.

Za debaklem vidí Onderka souhru několika okolností v čele s "predátorstvím" Babišova hnutí ANO. "On(bývalé voliče ČSSD)oslovuje tvrději, razantněji. Má na to lepší komunikační prostředky, finanční prostředky. Druhý moment ale je, že ČSSD byla poměrně dlouhou dobu poměrně nesrozumitelná, témata se překrývala, nedokázali jsme je úplně našim voličům vysvětlit," uvedl. Pavlík kritizoval například působení ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) i neschopnost strany ho rychle odvolat. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že straně může pomoci nová generace politiků. Nadějemi ČSSD podle něj jsou místopředseda Michal Šmarda nebo ministr zahraničních věcí a místopředseda strany Tomáš Petříček.