Pražská agentura GSA by po svém rozšíření mohla zaměstnat až 700 lidí

Evropská agentura GSA sídlící v Praze by po svém rozšíření mohla zaměstnat až 700 lidí. Mohly by se také zvýšit příjmy do státního rozpočtu. Uvedl to vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Karel Dobeš. V současnosti GSA zaměstnává kolem 200 lidí a od roku 2012 odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. V noci na středu se v Bruselu dohodli zástupci europarlamentu, členských zemí EU a Evropské komise na rozšíření pražské agentury GSA. Dosud je pověřena řízením navigačního systému Galileo a je jedinou agenturou EU sídlící v ČR. Agentura by nově měla sdružit řízení provozu kosmických programů EU. Zároveň by se měla přejmenovat na Agenturu pro vesmírný program. Úterní dohodu musí nyní potvrdit členské státy EU a plénum Evropského parlamentu. Podle poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského (ODS) se rozšířením zvýší prestiž České republiky a Prahy. Mohlo by to podle něj také přinést další zakázky pro české firmy i příležitosti pro tuzemskou vědu a výzkum.