Pražákovo kvarteto nesmí do Číny, vadí domnělé spojení s Prahou

Přední český smyčcový soubor Pražákovo kvarteto nepojede kvůli zákazu čínských úřadů na turné do Číny. ČTK to řekl člen kvarteta Josef Klusoň. Přestože má soubor podepsanou smlouvu a v zemi už vystupoval, plánované koncerty čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady. Klusoň si to vysvětluje tím, že čínským komunistům vadí kladný postoj pražského magistrátu k Tchaj-wanu a k Tibetu. Čínské úřady už dříve odložily ze stejného důvodu turné orchestru PKF - Prague Philharmonia. PKF přitom není soubor zřizovaný Prahou. V případě Pražákova kvarteta jde podle Klusoně o ještě absurdnější věc - kvarteto se jmenuje podle svého zakladatele Josefa Pražáka a s Prahou nemá nic společného.