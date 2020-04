Právník: Zákaz cestování dle zdravotního zákona by byl neústavní

Zákaz vycestování z České republiky, který by byl podložen zákonem o ochraně veřejného zdraví, by byl neústavní. Na dotaz ČTK to uvedl ústavní právník Marek Antoš. Vláda nyní zákaz, který platí od poloviny března, opírá o krizový zákon, i v tomto případě je ale podle Antoše konstrukce velmi sporná. Nouzový stav, za kterého lze podle krizového zákona omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru, zatím v Česku kvůli šíření nového koronaviru platí do 30. dubna. Pokud by zákaz opustit Česko trval i po skončení nouzového stavu, je Antoš přesvědčen, že by byl takový zákon neústavní.