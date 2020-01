Právníci: Česku chybí jednotná pravidla pro poskytování dotací

Česku podle právníků chybí jednotná pravidla pro poskytování dotací. České soudy i úřady na rozdíl od institucí EU při výkladu norem postupují formalisticky, evropský výklad bude mít ale navrch. ČR tak hrozí, že jí EU pozastaví proplácení dotací. Shodovali se na tom aktéři semináře k výkladu střetu zájmů. Uspořádala jej senátní komise pro posouzení auditů EK ohledně premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací do zemědělství. Auditoři Evropské komise podle dosavadních informací dospěli k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, nepřímo dál ovládá holding Agrofert, a firma tak nemá nárok na evropské dotace. Babiš to opakovaně odmítl. Hájí se tím, že holding vložil do svěřenských fondů, aby vyhověl českému zákonu o střetu zájmů. Podle auditorů ale Babiš vybral a může odvolat správce fondů a je takzvanou obmyšlenou osobou, v jejíž prospěchy byly fondy založeny.