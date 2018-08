Pravidla pro průjezd sanitek, hasičů a policie se od října mění

Řidiči v kolonách budou muset nově uvolnit vozům policie, hasičů a záchranářů prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Nyní mají vytvořit záchranářskou uličku mezi pravým a vedlejším jízdním pruhem. Schválil to Senát v rámci novely o provozu na pozemních komunikacích. Změna pravidel, kterou nyní dostane k podpisu prezident, začne platit od letošního října.

Úprava má zajistit to, aby pravidla pro vytváření takzvané záchranářské uličky na vozovkách o třech a více jízdních pruzích byla v Česku stejná jako v okolních evropských zemích. Nově budou muset doleva uhýbat pouze řidiči v levém jízdním pruhu, ostatní budou mít povinnost uhnout záchranářům doprava. Uličku budou moci využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy. Neoprávněné vjetí do této uličky bude potrestáno pokutou až do 2500 korun.