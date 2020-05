Pravidelných i příležitostných kuřáků v Česku ubylo, kouří čtvrtina populace

Kuřáků v Česku v posledních sedmi letech ubývá, hlavně mezi mladými - vyplývá to z výzkumu Státního zdravotního ústavu. Příležitostně nebo pravidelně kouří zhruba 2 a čtvrt milionů lidí starších patnácti let, to je ve srovnání s rokem 2012 o šest procent méně. Třetina kuřáků se pokusila v posledním roce přestat. Podle ministerstva zdravotnictví láká především mladé lidi ke kouření nejvíc reklama na sociálních sítích.