Pravidelné letecké spojení Prahy s Ostravou po 83 letech skončilo

Pravidelné letecké spojení mezi Prahou a Ostravou po 83 letech skončilo. Letounem s kapacitou 46 míst přiletělo do Mošnova 16 cestujících, zpátky byl zaplněn z poloviny. "Chápu, že když nás tam letělo 16, tak to nemůže být moc ekonomicky udržitelné. Ale je to škoda," komentoval konec linky Ondřej Soukup z Prahy, pro kterého je létání velkým koníčkem. Loni absolvoval asi 50 letů, například na Havaj nebo do Japonska. Využil poslední možnosti a let mezi Prahou a Ostravou prožil v obou směrech.

Letecká linka mezi Prahou a Ostravou byla provozována od roku 1935. Ukončení jejího provozu oznámily ČSA v prosinci. Podle náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky (ODS) to pro krajské letiště v Ostravě představuje problém. Kraj už ale jedná s několika společnostmi, které by od září měly spustit linku z Mošnova do jednoho nebo dvou evropských leteckých uzlů.