Přátelé a veřejnost se na zádušní mši rozloučili s Evou Pilarovou

Tři stovky lidí se přišly do zcela zaplněné baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově rozloučit se zpěvačkou Evou Pilarovou, která zemřela 14. března ve věku 80 let. Mezi přítomnými byli vedle blízké rodiny mimo jiné také zpěváci Štefan Margita, Hana Zagorová, herečka Jiřina Bohdalová, moderátor Karel Šíp či ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zádušní mši sloužil kněz Marián Pospěcha z farnosti Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Na úvod poznamenal, že by se těžko hledalo místo, které bylo s životem zpěvačky bytostněji spojeno než strahovská bazilika. "Je dobře, že můžeme být na místě, které ona milovala," uvedl. Na dálku pozdravil i zpěvaččinu matku Františku Bojanovskou (104), která se mše neúčastnila. Při bohoslužbě zazněla dvakrát skladba Ave Maria, kterou měla Pilarová v repertoáru.

Pohřeb jedné z největších hvězd české populární hudby se konal 18. března v pražských Řepích v kapli Domova sv. Karla Boromejského. Během nouzového stavu vyhlášeného kvůli covidu-19 se ho zúčastnilo jen jedenáct zpěvaččiných nejbližších. Pilarové manžel Jan Kolomazník se rozhodl po skončení nouzového stavu uspořádat důstojnější poslední rozloučení při zádušní mši.