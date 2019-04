Prahou projde pochod proti antisemitismu

V centru Prahy se v neděli odpoledne sejdou lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj odpor k antisemitismu. Součástí veřejného shromáždění bude Pochod dobré vůle, který vyjde ze Staroměstského náměstí a dojde až do Valdštejnské zahrady, kde kromě představení pamětnice holokaustu Hany Sternlichtové pořadatelé chtějí účastníky setkání seznámit s posledními průzkumy vnímání antisemitismu v Evropě. Hana Sternlichtová za druhé světové války prošla tábory Terezín, Osvětim a Mauthausen, v Osvětimi jako dítě přišla o oba rodiče. Po válce se vrátila do rodných Holic, pár let poté emigrovala se svým budoucím manželem do Izraele, kde s rodinou dodnes žije. Na setkání jí zástupci Holic předají čestné občanství.

Pořadatelé očekávají stejně jako v minulých letech účast několika stovek lidí včetně stovky žáků z Česka, Německa a Dánska. Shromáždění se zúčastní předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), izraelský velvyslanec Daniel Meron, zástupci židovských obcí a další hosté. Cílem akce, kterou pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, je mobilizovat občany, jimž není lhostejný narůstající antisemitismus v Evropě.