Prahou pochodovaly desítky fanoušků vědy i Hvězdných válek

Prahou v sobotu pochodovaly desítky fanoušků vědy, kteří chtějí upozornit na její politizaci. Vyrazili také fanoušci filmové série Star Wars, aby připomněli mezinárodní Den Hvězdných válek. Účastníci obou pochodů vyšli dopoledne od sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Vědci zamířili do Akademie věd, filmoví fanoušci do Holešovic. Podobné Pochody za vědu (March for Science) se pořádají v mnoha zemích a účastní se jich desetitisíce lidí. V Praze jde už třetí ročník, pořádá ho Český klub skeptiků Sysifos. V Akademii věd účastníci akce na odborných přednáškách debatovali například o tom, že zpochybňování vědeckých důkazů dopadá na boj s klimatickými změnami. Pro fanoušky Star Wars byl v holešovickém klubu Cross připravený celodenní program. Byli mezi nimi lidé v kostýmech filmových postav jako Darth Vader, princezna Leia, stormtroopeři nebo Rytíři Jedi. Dnes se podobné akce konají po celém světě, v Praze byl pochod poprvé v roce 2015.