Praha zpřísní pravidla pouličního umění, zakáže bubliny a převleky za zavířata

Pražský magistrát zpřísní pravidla pouličního umění. Na Staroměstském náměstí zakáže dělání bublin i pandí nebo jiné zvířecí plyšové převleky v nadživotní velikosti. Dosud zákaz pro takzvané buskery platil pouze pro severní stranu Staroměstského náměstí, nově se bude vztahovat na celou plochu. A rozšířit by se měl i do dalších míst - zákaz by měl platit i třeba pro Nerudovu ulici na Malé straně. Počítá s tím novela magistrátní vyhlášky o pouličním umění. Návrh už schválil pražský výbor pro kulturu. Kdy budou konečné znění vyhlášky projednávat pražští radní a kdy by mohl zákaz začít platit, zatím ale není jasné.