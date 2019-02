Praha zavede MHD zdarma v době smogu

V době smogu bude v Praze jezdit městská hromadná doprava zdarma. Rozhodli o tom radní hlavního města. Prahu jeden den bezplatné jízdy vyjde na zhruba 5 milionů korun. Město chce díky opatření nalákat co nejvíc řidičů aut do vozů MHD. Město připravuje i další opatření ke zlepšení ovzduší, připravuje například vyhlášku, která by měla zakázat topení uhlím a obecně regulovat topení tuhými palivy. Novinářům to řekl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Lidem, kteří by kvůli vyhlášce museli vyměnit kotel, mohou pomoci tzv. kotlíkové dotace. Pražský magistrát o boji se znečištěním z dopravy mluví delší dobu. V minulosti se objevil návrh na takzvanou nízkoemisní zónu v oblasti vymezené zhruba vnitřním okruhem, kam by nemohly starší vozy s vyššími emisemi. Z plánu sešlo kvůli odporu některých městských částí. Podle Hlubučka se stávající vedení chce k plánu vrátit, ale je potřeba změnit nařízení vlády. Magistrát hodlá prověřit také možnost zpoplatnění vjezdu do centra.

Bezplatnou jízdu MHD v době smogu zkoušela na přelomu let 2010 a 2011 i Ostrava. Nakonec město opatření zrušilo. Podle studie totiž v té době ze silnic ubyly 3 procenta aut. Za Akci smog Ostrava zaplatila celkem 23 milionů korun.