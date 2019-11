Praha: Zástupci 16 zemí EU vyzvali osmadvacítku, aby nekrátila finance na kohezi

Zástupci šestnácti členských zemí Evropské unie společně vyzvali, aby Unie ve svém víceletém finančním plánu na roky 2021-2027 nekrátila peníze na politiku soudržnosti. Na jednání v Praze se na tom shodli členové skupiny Přátel koheze, složené především z východních členů osmadvacítky. Politika koheze - neboli soudržnosti - přerozděluje společné peníze členských států a posílá je především do chudších států a regionů. Stoupenci této politiky zároveň na pražském summitu vyzvali k tomu, aby členské státy mohly pružněji nakládat s penězi z evropských fondů. Skupina ve společné deklaraci, kterou zveřejnil na svých internetových stránkách Úřad vlády ČR, označila politiku soudržnosti za klíčový investiční nástroj EU. Politika podle nich výrazně přispěla ke sbližování životní úrovně v členských státech i k fungování vnitřního trhu. Skupina vyjádřila přesvědčení, že kohezní politiku lze využít i k řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu nebo transformace průmyslu. Pod deklaraci se podepsali zástupci 13 zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 a později, a Španělska, Portugalska a Řecka. Chtějí také omezit takzvané rozpočtové rabaty, díky kterým bohatší státy nemusejí do společného rozpočtu přispívat výrazně více, než z něj dostávají.

V současném víceletém finančním rámci na roky 2014 až 2020 má Česko možnost získat z kohezních fondů zhruba 20,5 miliardy eur (523 miliard korun). Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že v nadcházejícím období by Česku mělo připadnout méně peněz, protože země bohatne.