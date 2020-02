Praha vytvoří městskou nábytkovou banku pro sociálně slabé

Pražský magistrát vytvoří takzvanou městskou nábytkovou banku. Do ní budou moci lidé dát nepotřebný, ale funkční nábytek i spotřebiče, kterých se chtějí zbavit. Město je pak bude poskytovat lidem, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní. Město nyní vytipovává prostor, kam banku umístit. Novinářům to řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě). Radní schválili příspěvek 200.000 korun organizaci R-mosty, která banku již provozuje. Magistrát nyní hledá sklad, kde by vybrané vybavení domácností schraňoval. Podle Johnové bude banka zřízena v letošním roce.