Praha vrátí židovské obci dlažební kostky vyrobené z náhrobků

Hlavní město vrátí Židovské obci v Praze dlažební kostky z centra města, na jejichž výrobu byly za minulého režimu použity židovské náhrobky. Praha spolu s městskou společností Technická správa komunikací (TSK) k tomu podepíší s pražskou Židovskou obcí memorandum. Shodli se na tom pražští radní. Obec tanto krok města uvítala a doufá v to, že spolupráce bude pokračovat. Předseda Židovské obce v Praze František Bányai ČTK sdělil, že v případě, pokud se takové dlažební kostky najdou a identifikují, budou rituálně uloženy na pietní místo na židovském hřbitově na Žižkově v Mahlerových sadech. Představitelé Židovské obce v Praze na dlažbu z náhrobků upozorňují mnoho let. Vedení Prahy 1 naposledy zvažovalo, že by na chodník nechalo umístit informační tabulky.

Kameny se podle Židovské obce v Praze nacházejí na Václavském náměstí a ulicích Na Příkopě a 28. října. Pocházejí pravděpodobně z rozřezaných náhrobků ze židovského hřbitova v Údlicích na Chomutovsku či dalších židovských hřbitovů. V období nacistické okupace a komunistického režimu bylo kompletně zničeno několik desítek židovských hřbitovů.