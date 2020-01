Praha udělá průzkum hrobu kvůli exhumaci ostatků Mašínové

Pražský magistrát nechá udělat archeologickou sondu hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově, aby se určilo přesné místo uložení ostatků Zdeny Mašínové starší a mohly se pak exhumovat. Odborníci budou hrob zkoumat do hloubky maximálně 40 centimetrů. Mašínová starší byla v listopadu 1953 zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. V roce 1956 ve vězení zemřela. Ministerstvo obrany loni in memoriam uznalo a ocenilo její protikomunistickou odbojovou činnost. Na exhumaci ostatků se město domluvilo loni v březnu s dcerou Mašínové Zdenou.

"Na začátku jsme měli jen ústní svědectví předané dcerou paní Mašínové, podle kterého byly ostatky její maminky v roce 1956 uloženy do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů," uvedla pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě). Expertní skupina v uplynulých měsících zkoumala archivní dokumenty, ale stoprocentní jistotu průzkum nepřinesl. Na hřbitově v Ďáblicích jsou ostatky asi 14.000 lidí. Mezi nimi političtí vězni, děti narozené ve věznicích a pochováni tu jsou i neznámí sebevrazi.