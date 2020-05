Praha spustí na podporu turismu kampaň s názvem Buďte v Praze jako doma

Městská firma Prague City Tourism (PCT) spustí do prázdnin kampaň Buďte v Praze jako doma zaměřenou na české turisty. Po případném otevření hranic ji rozšíří také na turisty z okolních zemí. Náklady kampaně by měly být asi 25 milionů korun. Pro turisty bude připraven speciální bodový systém, při kterém dostanou poukázky na vybrané služby. ČTK to v rozhovoru řekl šéf PCT František Cipro. V turismu je kvůli opatřením proti koronaviru odhadován propad až 100 miliard korun. "Snahou je posílit turismus Čechů do Prahy, a to nejen nyní, ale i do budoucna. Chceme cílit na mimopražské, kteří budou využívat stejné služby jako Pražané. V turismu pracuje v hlavním městě velké množství lidí," řekl k plánované kampani Cipro. Magistrát vyčlenil na podporu turismu postiženého opatřeními proti koronaviru 100 milionů korun. Z nich půjde zmíněných asi 25 milionů do propagace Prahy, zbylá částka na takzvané body, tedy vouchery pro turisty.

Úbytek turistů zaznamenala metropole už v prvním čtvrtletí roku, i když protikoronavirová opatření začala platit zhruba v polovině března. V pražských hotelech, kempech a penzionech se ubytovalo 1,104 milionu hostů, tedy o 27,4 procenta méně než před rokem.