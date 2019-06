Praha schválila závazek snížit emise CO2 o 45 pct do roku 2030

Zastupitelé vyhlásili v Praze klimatický závazek, při kterém chce vedení města do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková. Zároveň schválili okruh opatření, kterými toho hodlá dosáhnout, a to například nákup energií z obnovitelných zdrojů, omezení topení pevnými palivy nebo podpora dopravních prostředků s jinými než spalovacími motory. Zhruba za rok chce mít magistrát hotový plán konkrétních opatření i s jejich harmonogramem. Opozice kritizovala závazek pro nekonkrétnost.