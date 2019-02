Praha půjčí Moravskému Krumlovu Slovanskou epopej, musí ale opravit výstavní prostory

Praha Moravskému Krumlovu na čas půjčí Slovanskou epopej. Metropole má ale podmínku, Krumlov musí nejdřív opravit výstavní prostory. "Za současných podmínek není možné v zámku takto cenné dílo v zámku vystavit," říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Čas na získání peněz na rekonstrukci má město do konce dubna. "Pokud Moravský Krumlov potřebné finance, které jsou v řádech desítek milionů korun, získá, budeme pokračovat v jednání," dodal Hofman. Podle starosty Krumlova Tomáše Třetiny (TOP 09) město přípravu výstavních prostor zajistí a garantované financování do termínu předloží, řekl ČTK. Praha dlouhodobě hledá místo, kde obrazy vystaví.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, které Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let. Plátna musí být v místnostech se stálou teplotou, vlhkostí a zabezpečením. S vystavením Slovanské epopeje na jihu Moravy podle pražského magistrátu souhlasí i vnuk autora pláten John Mucha. Obrazy by v Moravském Krumlově mohly být vystavené zhruba pět let.