Praha přivítá Nový rok videomappingem na Státní opeře

Velký ohňostroj oblohu nad Prahou na Nový rok nerozzáří. Magistrát ho nechtěl kvůli hluku. Místo toho se na půlnoc chystá videomapping na Státní opeře. Auta projíždějící po přilehlé magistrále se dokonce stanou součástí instalace. Rozzářená Státní opera bude k vidění ve večerních hodinách až do pátého ledna. Videomapping rozsvítí místo tradičního ohňostroje na Nový rok večer také pražské Národní muzeum. Jeden menší ohňostroj bude ten den na pražském Vyšehradě. Tematicky bude věnovan těm, co letos zemřeli, včetně Karla Gotta. Odpálen bude z Bastionu nad parkem Folimanka. V regionech ohňostroje budou, jak je zvykem. Zatímco dřív se odpalovaly po půlnoci, teď je to běžné až na nový rok večer, aby se umělecká produkce neztrácela v záplavě rachejtlí, které si odpalují lidé sami.