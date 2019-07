Praha podepsala dohodu s majiteli pozemků u metra D v Krči

Hlavní město a pražský dopravní podnik (DPP) podepsaly dohodu a nájemní smlouvu na využití pozemků u krčské nemocnice pro stavbu linky metra D. Součástí dohody je i to, že majitelé stáhnou žalobu, kterou podali proti územnímu rozhodnutí o stavbě metra. Město s nimi na oplátku bude spolupracovat při přípravě jejich vlastní výstavby u budoucí stanice. Do zprovoznění metra jim také bude platit nájemné v celkové výši 10,1 milionu korun ročně. V první fázi má vzniknout úsek metra D Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa do konečné Depo Písnice. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.