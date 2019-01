Praha plánuje software na plánovaní dopravních uzavírek

Praha chce vytvořit systém, který by pomáhal koordinovat dopravní uzavírky ve městě. Software by sdružoval informace například od silničářů, dopravního podniku, nebo od tepláren. Potom by sám sladil termíny oprav. Díky tomu by mělo jít práce lépe koordinovat a bude možné se například vyhnout opakovaným uzavírkám téhož místa. Příprava takového systému bude trvat přibližně čtyři roky, řekl náměstek primátora Adam Scheinherr z Prahy Sobě. Praha řešila komplikace kvůli stejnému termínu několika větších uzavírek naposledy loni v létě.