Praha nabídla Gottově rodině nasvícení Petřínské rozhledny

Praha nabídla rodině zesnulého zpěváka Karla Gotta, že by příští týden při letošním ročníku Signal Festivalu nasvítila na jeho počest zlatou barvou Petřínskou rozhlednu. V pořadu Partie televize Prima to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Hlavnímu městu se scházejí návrhy, jaká místa by se měla po Gottovi v Praze jmenovat, místopisná komise vytipuje návrhy, které poté předloží rodině, dodal Hřib.