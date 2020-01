Praha chce se státem směnit majetek za několik miliard

Hlavní město vlastní nemovitosti za několik miliard korun, který by chtělo směnit za pozemky a další majetek státu. Jde například o hasičské zbrojnice nebo budovy nemocnice Na Bulovce. Podmínkou směny je nicméně to, aby stát změnil metodiku určování ceny nemovitostí a schválil předkupní právo samospráv pro nákup státního majetku. V rozhovoru s ČTK to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ten už dříve vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby neblokoval naplánované směny majetku, které podle něj zastavil kvůli sporu o pozemcích v Letňanech, kde chce premiér postavit areál pro úředníky.