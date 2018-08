Praha chce rozhodovat o památkách bez ohledu na názor NPÚ

Praha chce iniciovat změnu zákona o památkové péči. Památkáři magistrátu by mohli v budoucnu rozhodovat bez ohledu na názor Národního památkového ústavu (NPÚ). Zároveň by vlastník kulturní památky či projektant nebyl povinen s ústavem projednat přípravnou a projektovou dokumentaci při jejím zpracování. Rozhodli o tom pražští radní. Změna má urychlit práce při obnově památek. Návrh ještě musí projednat pražští zastupitelé. Pokud jej schválí, město pošle návrh do Sněmovny. Praha ze zákona může předkládat návrhy zákonů či jejich novely.