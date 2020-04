Praha chce přilákat návštěvníky z Česka, nabídne jim benefitní program

Praha bude letos cílit na tuzemské návštěvníky. Chce jim nabídnout benefitní program vázaný na přenocování v hotelech a penzionech. Zahrnout by měl slevy a vstupy zdarma se zvýhodněním návštěvníků, kteří zůstanou v Praze déle. Čeští návštěvníci mají městu pomoci alespoň částečně zmírnit výpadek příjmů ze zahraničního turismu kvůli uzavření hranic. Uvedl to mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Projekt společně připravují Prague City Tourism, pražský magistrát, Asociace hotelů a restaurací ČR a Hospodářská komora ČR. "Chci tuto pauzu využít pro eliminaci turistických pastí a veškerého balastu a lákat sem turisty, o které stojíme - ty, kteří v Praze navštíví galerie a koncerty, zajdou si do restaurací a stráví tu víc než jednu noc. Je to příležitost, jak se zbavit levného alkoturismu," uvedla radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha Sobě). Dodala, že současná situace je příležitostí udělat z Prahy opět víc město, kam s chutí pojedou české rodiny. Klíčová bude domácí klientela, pokud by se ale v květnu nebo červnu otevřely hranice, zacílí Praha své kampaně i mimo Českou republiku. Zahraniční turisté totiž v Praze utratí výrazně více. Turisté by v případě otevření hranic mohli přicestovat především z okolních zemí, uvedl Hofman.

Do Prahy loni přijelo více než osm milionů turistů. Nejvíce Prahu navštěvují Němci, Američané, Britové a Rusové.