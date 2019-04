Městská společnost Prague City Tourism (PCT) očekává, že o letošních Velikonocích zavítá do hlavního města 320.000 turistů. Meziročně je to zhruba o sedm procent více. Praha pro turisty spustila speciální web, který informuje o chystaných akcích. ČTK to sdělila mluvčí agentury Barbora Hrubá. Do metropole tradičně jezdí Němci, Slováci, Poláci i Rakušané, agentura letos čeká také Italy, Brity, Španěly a Francouze. Vyšší návštěvnost by měla být i ze Skandinávie.