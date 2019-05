Praha by do pěti let měla být mezinárodním centrem umělé inteligence

Praha se má do pěti let stát mezinárodním centrem technologií umělé inteligence (AI). Docílit toho chce iniciativa prg.ai, za kterou stojí České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Univerzita Karlova (UK) a Akademie věd ČR spolu s hlavním městem Prahou. Zástupci projektu ve čtvrtek na setkání v Praze zahájili jeho činnost. Každý rok by z různých zdrojů chtěli získat kolem 50 milionů korun na podporu vědy a výzkumu v umělé inteligenci. "Naším hlavním cílem je především přilákat ty nejlepší mozky ze zahraničí a zvyšovat zájem o práci v pražském AI ekosystému," řekl spoluzakladatel prg.ai Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Díky projektu by se podle organizátorů prg.ai měl mimo jiné zvýšit počet absolventů pražských vysokých škol v umělé inteligenci, které nyní ročně vystuduje přibližně stovka lidí. V horizontu pěti let by jich mělo být zhruba 500, každý rok by mělo vzniknout kolem 50 nových firem a v ČR by mělo působit 5000 AI vývojářů a výzkumníků.

Iniciativa navazuje na Národní strategii umělé inteligence i evropskou snahu prosadit se v technologickém oboru budoucnosti. Na čtvrtečním slavnostním zahájení ji uvítala mimo jiné evropská komisařka Věra Jourová. Kromě EU hodlá prg.ai spolupracovat s dalšími centry umělé inteligence ve Švýcarsku, Izraeli nebo Severní Americe.