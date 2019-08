Letiště Václava Havla v Praze v příštím roce získá další přímou linku do Spojených států. Letecký dopravce American Airlines začne od května 2019 létat z Prahy do Chicaga. Oznámilo to Letiště Praha. V současnosti se z Prahy létá také do New Yorku, Filadelfie a Newarku.